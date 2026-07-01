Visite guidée : le quartier Mériadeck, histoire et urbanisme, Parking Saint-Bruno, Bordeaux
samedi 19 septembre 2026 · Parking Saint-Bruno · Bordeaux
Informations pratiques
Visite guidée : le quartier Mériadeck, histoire et urbanisme Samedi 19 septembre, 10h30 Parking Saint-Bruno Gironde
Gratuit. Sur réservation. Groupe limité à 25 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Visite guidée « Le quartier Mériadeck, histoire et urbanisme ».
Des terrains marécageux à l’aménagement d’un quartier à l’urbanisme sur dalle, découvrez l’histoire complexe de Mériadeck. L’observation de l’architecture singulière des bâtiments permettra de mieux comprendre ce projet longtemps mal-aimé.
Durée : environ 1h30.
Visite à pied.
Rendez-vous au parking Saint-Bruno, en face de l’arrêt de tram Saint-Bruno-Hôtel de Région.
Attention : l’accès à Mériadeck se fait par des escaliers.
Réservation sur le site Internet https://passionnes-d-art.fr/calendrier
Parking Saint-Bruno Parking Saint-Bruno, 33000 Bordeaux Bordeaux 33076 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 0625041490 https://passionnes-d-art.fr/calendrier https://www.facebook.com/IscianeLabatut/;https://www.instagram.com/passionnes_d_art/;https://www.linkedin.com/in/isciane-labatut/ [{« type »: « link », « value »: « https://passionnes-d-art.fr/calendrier »}] [{« link »: « https://passionnes-d-art.fr/calendrier »}] Des terrains marécageux à l’aménagement du quartier à l’urbanisme sur dalle, vous découvrirez l’histoire complexe du quartier Mériadeck. Observez l’architecture particulière des bâtiments pour comprendre le projet mal-aimé. Arrêt tram Saint-Bruno-Hôtel de Région
Accès Mériadeck par des escaliers
Visite guidée : Le quartier Mériadeck, histoire et urbanisme
©Isciane Labatut
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