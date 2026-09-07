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Visite guidée – Le temple protestant, Temple protestant de Quimper, Quimper

samedi 19 septembre 2026 · Temple protestant de Quimper · Quimper

Visite guidée – Le temple protestant, Temple protestant de Quimper, Quimper

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Temple protestant de Quimper
Adresse
8 rue de Kergariou 29000 Quimper
Ville
29000 Quimper
Département
Finistère
Tarif
Samedi et Dimanche à 14h30, 15h30 et 16h30 - Durée : 30 min

Visite guidée – Le temple protestant 19 et 20 septembre Temple protestant de Quimper Finistère

Samedi et Dimanche à 14h30, 15h30 et 16h30 –
Durée : 30 min

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite Guidée
Une occasion d’entrer dans cet édifice religieux confidentiel du centre-ville et de se familiariser avec l’histoire du protestantisme.
Médiation par les membres de la paroisse

Temple protestant de Quimper 8 rue de Kergariou 29000 Quimper Quimper 29000 Penvillers Finistère Bretagne
Visite guidée

©Ville de Quimper

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