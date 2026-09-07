Visite guidée – Le temple protestant, Temple protestant de Quimper, Quimper

Informations pratiques

Visite guidée – Le temple protestant 19 et 20 septembre Temple protestant de Quimper Finistère

Samedi et Dimanche à 14h30, 15h30 et 16h30 –

Durée : 30 min

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite Guidée

Une occasion d’entrer dans cet édifice religieux confidentiel du centre-ville et de se familiariser avec l’histoire du protestantisme.

Médiation par les membres de la paroisse

Temple protestant de Quimper 8 rue de Kergariou 29000 Quimper Quimper 29000 Penvillers Finistère Bretagne

Visite guidée

©Ville de Quimper