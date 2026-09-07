Visite guidée – Le théâtre de Cornouaille, Théâtre de Cornouaille, Quimper
dimanche 20 septembre 2026 · Théâtre de Cornouaille · Quimper
Informations pratiques
Visite guidée – Le théâtre de Cornouaille Dimanche 20 septembre, 10h00 Théâtre de Cornouaille Finistère
Dimanche à 10h – à partir de 8 ans / Visite par les professionnels du Théâtre de Cornouaille.
Rdv. Théâtre de Cornouaille – Esplanade François-Mitterrand
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
À vous d’être sur la scène ou de pénétrer dans les coulisses ! Découvrez l’envers du décor d’un théâtre contemporain et d’une scène nationale.
Théâtre de Cornouaille 1 Esplanade Francois Mitterrand, 29000 Quimper, France Quimper 29000 Locmaria Finistère Bretagne +33298559855 https://www.theatre-cornouaille.fr Scène nationale à couleurs musicales, le Théâtre de Cornouaille accueille en résidence des compositeurs et des interprètes. Il produit et co-produit des spectacles musicaux destinés à nourrir la vie musicale en France et au-delà, grâce à des tournées après leur création à Quimper.
Visite guidée
©Ville de Quimper
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