Visite guidée : le voyage d’Ulysse, mythe ou réalité ?, Gisacum, site gallo-romain, Le Vieil-Évreux
dimanche 20 septembre 2026 · Gisacum, site gallo-romain · Le Vieil-Évreux
Informations pratiques
Visite guidée : le voyage d’Ulysse, mythe ou réalité ? Dimanche 20 septembre, 16h30 Gisacum, site gallo-romain Eure
Durée 1h, dès 8 ans, réservation sur place à l’accueil de l’événement.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Une visite guidée sur le thème du périple d’Ulysse, en lien avec le film L’Odyssée de Christopher Nolan. Partez dans le jardin archéologique à la rencontre des paysages d’Homère avec des photographies du voyage de l’helléniste Victor Bérard, qui est parti sur les traces du héros grec au début du XXème siècle.
Gisacum, site gallo-romain 8 rue des thermes, 27930 Le Vieil-Évreux Le Vieil-Évreux 27930 Eure Normandie 02 32 31 94 78 http://www.gisacum-normandie.fr https://www.facebook.com/Gisacum/?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/gisacum/
Une visite guidée sur le thème du périple d’Ulysse, en lien avec le film _L’Odyssée_ de Christopher Nolan. Partez dans le jardin archéologique à la rencontre des paysages d’Homère avec des du voyage…
© Département de l’Eure – Cyrille Ballaguy
À voir aussi à Le Vieil-Évreux (Eure)
- Fouille archéologique: visite conviviale du sanctuaire, Gisacum, site gallo-romain, Le Vieil-Évreux 19 septembre 2026
- Visite guidée : la photographie à Gisacum, Gisacum, site gallo-romain, Le Vieil-Évreux 19 septembre 2026
- Visite guidée : à la découverte de Gisacum, Gisacum, site gallo-romain, Le Vieil-Évreux 19 septembre 2026
- Visite guidée : archéologues, découvrez-les tous !, Gisacum, site gallo-romain, Le Vieil-Évreux 20 septembre 2026
- Visite guidée des thermes, Gisacum, site gallo-romain, Le Vieil-Évreux 20 septembre 2026