Visite guidée : l’église et le clocher de Sainte-Radegonde, Pays d’art et d’histoire Rodez agglomération, Rodez

Informations pratiques

Visite guidée : l’église et le clocher de Sainte-Radegonde 19 et 20 septembre Pays d’art et d’histoire Rodez agglomération Aveyron

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:15:00+02:00

Visite guidée incluant la montée au clocher.

Réservation obligatoire.

Pays d’art et d’histoire Rodez agglomération 14 place Eugène Raynaldy, 12000 Rodez Rodez 12000 Aveyron Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.rodez-tourisme.fr/ »}]

Visite guidée incluant la montée au clocher.

©OT Rodez agglomération