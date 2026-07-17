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Visite guidée : l’église et le clocher de Sainte-Radegonde, Pays d’art et d’histoire Rodez agglomération, Rodez

samedi 19 septembre 2026 · Pays d'art et d'histoire Rodez agglomération · Rodez

Visite guidée : l’église et le clocher de Sainte-Radegonde, Pays d’art et d’histoire Rodez agglomération, Rodez

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Pays d'art et d'histoire Rodez agglomération
Adresse
14 place Eugène Raynaldy, 12000 Rodez
Ville
12000 Rodez
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit. Sur réservation.

Visite guidée : l’église et le clocher de Sainte-Radegonde 19 et 20 septembre Pays d’art et d’histoire Rodez agglomération Aveyron

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:15:00+02:00

Visite guidée incluant la montée au clocher.
Réservation obligatoire.

Pays d’art et d’histoire Rodez agglomération 14 place Eugène Raynaldy, 12000 Rodez Rodez 12000 Aveyron Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.rodez-tourisme.fr/ »}]
Visite guidée incluant la montée au clocher.

©OT Rodez agglomération

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