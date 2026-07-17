Visite guidée : l’église et le clocher de Sainte-Radegonde, Pays d’art et d’histoire Rodez agglomération, Rodez
samedi 19 septembre 2026 · Pays d'art et d'histoire Rodez agglomération · Rodez
Informations pratiques
Visite guidée : l’église et le clocher de Sainte-Radegonde 19 et 20 septembre Pays d’art et d’histoire Rodez agglomération Aveyron
Gratuit. Sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:15:00+02:00
Visite guidée incluant la montée au clocher.
Réservation obligatoire.
Pays d’art et d’histoire Rodez agglomération 14 place Eugène Raynaldy, 12000 Rodez Rodez 12000 Aveyron Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.rodez-tourisme.fr/ »}]
Visite guidée incluant la montée au clocher.
©OT Rodez agglomération
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