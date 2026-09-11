Visite guidée « L’église et ses peintures murales », Église Saint-Eucaire, Metz

Informations pratiques

Visite guidée « L’église et ses peintures murales » 19 et 20 septembre Église Saint-Eucaire Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Venez découvrir, accompagné d’une guide, la restauration des quatre peintures murales du transept de l’église Saint-Eucaire. Les restaurations effectuées, la déontologie ainsi que la formation des restaurateurs vous seront présentées. Une mise en lumière des peintures et des gestes du peintre complétera cette visite.

Église Saint-Eucaire 18 Rue Saint-Eucaire, 57000 Metz, France Metz 57000 Bellecroix Moselle Grand Est L’église Saint-Eucaire est construite entre le XIIe et le XIVe siècle à l’emplacement d’une précédente église de ce nom, mentionnée pour la première fois en 944. Son clocher du XIIe siècle est sans doute le plus ancien de la ville. D’aspect massif et carré, il est percé d’ouvertures romanes sur chacune de ses faces. Il sert de beffroi municipal jusqu’à la construction de la cathédrale en 1220, qui le remplace dans cette fonction. La crypte de l’église date également de cette période. La chapelle d’Esch et la chapelle Saint-Nicolas sont érigées au XVe siècle. Elles sont toutes deux de style gothique flamboyant et présentent de magnifiques décors. La nef, le transept et le chœur sont également de style gothique. Ils datent des XIVe et XVe siècles. La nef est très lumineuse et possède de grandes arcades brisées.

Présentation de l’église et de ses peintures murales restaurées, samedi et dimanche à 11h, 14h et 16h.

©Christian Legay