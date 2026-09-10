Visite guidée : l’église Saint-Matthieu et la chapelle des Saintes-Épines, Église Saint-Mathieu, Perpignan

Informations pratiques

Visite guidée : l’église Saint-Matthieu et la chapelle des Saintes-Épines 19 et 20 septembre Église Saint-Mathieu Pyrénées-Orientales

Visite guidée gratuite. Visite en accès libre de 10:30 à 18:30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Visite guidée proposée par le service Ville d’art et d’histoire de Perpignan.

Au XIVe siècle, une église dédiée à saint Matthieu donne son nom au quartier. Détruite, puis reconstruite en 1671, elle prend la forme d’un édifice à nef unique bordée de chapelles latérales.

Parmi elles, la chapelle des Saintes-Épines, toujours liée à la confrérie du même nom, conserve quatre épines vénérées, réputées provenir de la couronne du Christ.

Église Saint-Mathieu 12bis Rue Gande-la-Monnaie, 66000 Perpignan, France Perpignan 66000 Saint-Mathieu Pyrénées-Orientales Occitanie 0468646393 http://cathedraleperpignan.fr/eglise-saint-matthieu En 1639, l’église primitive est détruite pour dégager les abords de la citadelle menacée par les Français. L’église est reconstruite aussitôt, les travaux s’achevant en 1677. L’édifice se compose d’une nef unique bordée de chapelles latérales, faux-transept et abside à cinq pans. L’église est couverte de voûtes en briques. Le décor XIXe siècle a succédé à des peintures plus anciennes. Le buffet d’orgue en bois sculpté date du XVIIIe siècle.

Visite guidée proposée par le service Ville d’art et d’histoire de Perpignan.

©ville de Perpignan