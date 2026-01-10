Visite guidée les 1er dimanche du mois au CACL Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville
Hauteville-Lompnes Centre d’Art Contemporain de Lacoux Plateau d’Hauteville Ain
Début : 2026-05-03 16:00:00
fin : 2026-06-07
2026-05-03 2026-06-07 2026-08-02 2026-09-06 2026-10-04
Une visite guidée vous permettra d’accéder aux coulisses de l’exposition témoignages des artistes, explorations des techniques employées, documents historiques et pédagogiques.
Hauteville-Lompnes Centre d’Art Contemporain de Lacoux Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes mediation.caclacoux@gmail.com
English :
A guided tour will give you access to the backstage of the exhibition: testimonies of the artists, exploration of the techniques used, historical and educational documents.
