Visite guidée les 1er dimanche du mois au CACL Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville

Visite guidée les 1er dimanche du mois au CACL

Hauteville-Lompnes Centre d’Art Contemporain de Lacoux Plateau d’Hauteville Ain

Début : 2026-05-03 16:00:00

fin : 2026-06-07

2026-05-03 2026-06-07 2026-08-02 2026-09-06 2026-10-04

Une visite guidée vous permettra d’accéder aux coulisses de l’exposition témoignages des artistes, explorations des techniques employées, documents historiques et pédagogiques.

English :

A guided tour will give you access to the backstage of the exhibition: testimonies of the artists, exploration of the techniques used, historical and educational documents.

