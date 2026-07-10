Visite guidée : Les années Arts déco – le mobilier 1930-1950, Musée des arts décoratifs de l’Océan indien (MADOI), Saint-Louis

Informations pratiques

Visite guidée : Les années Arts déco – le mobilier 1930-1950 19 et 20 septembre Musée des arts décoratifs de l’Océan indien (MADOI) La Réunion

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T07:30:00+02:00 – 2026-09-19T07:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:45:00+02:00

À travers une sélection de meubles, d’objets d’art décoratifs et de documents d’archives, l’exposition révèle l’influence du mouvement Art déco sur les créations réunionnaises et le savoir-faire des artisans locaux. Elle témoigne de l’adaptation des styles internationaux aux matériaux, aux essences de bois et aux techniques de fabrication propres à l’île.

En résonance avec le thème « Patrimoine en péril : raviver, résister, réinventer », cette exposition invite à redécouvrir un patrimoine parfois méconnu, à comprendre les enjeux de sa conservation et à valoriser les métiers d’art qui contribuent, aujourd’hui encore, à transmettre ces savoir-faire et à faire vivre cet héritage culturel.

Musée des arts décoratifs de l’Océan indien (MADOI) 17a Chemin Maison Rouge, 97450 Saint-Louis, France Saint-Louis 97450 La Réunion La Réunion 0262912430 https://museesreunion.fr/madoi Le domaine est voué à la production de café dès 1724. Cette culture perdure jusque vers 1860, mais est progressivement remplacée par celle de la canne à sucre à partir du premier tiers du XIXe siècle. Une unité de production de sucre est alors construite et la production de sucre cesse au tout début du XXe siècle. Les bâtiments de l’usine construits en contrebas de la maison principale avoisinent la forge domestique et les écuries. La sucrerie appartient à une séquence distributive qui est restée inchangée malgré le changement de vocation du domaine : les fonction sont étagées le long de l’allée principale qui monte à la maison en traversant successivement une zone d’habitat peu organisée (« kan » des esclaves, puis des engagés) , puis une zone de production (argamasse pour le café, puis usine pour le sucre).

À travers une sélection de meubles, d’objets d’art décoratifs et de documents d’archives, l’exposition révèle l’influence du mouvement Art déco sur les créations réunionnaises et le savoir-faire des …

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