Visite guidée – Les archives municipales et communautaires, Archives municipales et communautaires, Quimper

Informations pratiques

Visite guidée – Les archives municipales et communautaires Samedi 19 septembre, 14h00 Archives municipales et communautaires Finistère

Visite Guidée – Samedi à 14h, 15h30 et 17h – Durée : 45 min / Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Rdv. 10 bis rue Verdelet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite guidée

Poussez les portes des archives municipales et communautaires de Quimper et venez découvrir ce lieu inattendu. Le temps d’une visite, laissez les documents et objets les plus précieux ou les plus insolites vous porter à travers cinq siècles d’histoire quimpéroise et découvrez comment les archives municipales conservent la mémoire de la ville.

Visite en compagnie de Bruno Le Gall, directeur des Archives.

Archives municipales et communautaires 10bis Rue Verdelet, 29000 Quimper, France Quimper 29000 La Tourelle Finistère Bretagne 0298988841 https://archives.quimper.bzh [{« type »: « link », « value »: « https://www.quimper.bzh/2198-visiter-en-individuel-en-famille-ou-entre-amis.htm »}] Lieu de conservation de la mémoire du passé de la ville et de ses habitants, les Archives municipales de Quimper collectent, conservent et communiquent les archives publiques produites et reçues par les services municipaux de la Ville de Quimper depuis la Révolution.

A ce titre, elles conservent les témoignages de plus de cinq siècles de vie quimpéroise et les archives des anciennes communes d’Ergué-Armel, Kerfeunteun et Penhars qui ont fusionné avec Quimper en 1960.

Depuis 2006, les archives municipales sont également en charge des documents produits ou reçus par les services de la communauté d’agglomération de Quimper Communauté.

Les fonds conservés permettent d’aborder de nombreux domaines : histoire politique, bâtiments publics et privés, justice, police et maintien de l’ordre, vie économique, enseignement, manifestations sportives et culturelles, urbanisme, voirie, recherches généalogiques, etc.

Plus de 1100 dossiers thématiques réalisés à partir de la presse locale, une bibliothèque historique de près de 1500 volumes et 200 travaux universitaires inédits sont également à la disposition des chercheurs en salle de lecture.

Les archives municipales conservent également à la suite de dons, dépôts ou d’acquisitions des fonds d’origine privée classés en série J.

Visite guidée

©Ville de Quimper