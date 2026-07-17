UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rodez

Visite guidée : les bâtisseurs de cathédrale, Pays d’art et d’histoire Rodez agglomération, Rodez

samedi 19 septembre 2026 · Pays d'art et d'histoire Rodez agglomération · Rodez

Visite guidée : les bâtisseurs de cathédrale, Pays d’art et d’histoire Rodez agglomération, Rodez

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Pays d'art et d'histoire Rodez agglomération
Adresse
14 place Eugène Raynaldy, 12000 Rodez
Ville
12000 Rodez
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit. Réservation obligatoire.

Visite guidée : les bâtisseurs de cathédrale Samedi 19 septembre, 16h00 Pays d’art et d’histoire Rodez agglomération Aveyron

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite guidée thématique de la cathédrale de Rodez, consacrée aux techniques et aux savoir-faire mobilisés pour construire les cathédrales au Moyen Âge.
Réservation obligatoire.

Pays d’art et d’histoire Rodez agglomération 14 place Eugène Raynaldy, 12000 Rodez Rodez 12000 Aveyron Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.rodez-tourisme.fr/ »}]
Visite guidée thématique de la cathédrale de Rodez autour de la construction des cathédrales au Moyen Âge.

©OT Rodez agglomération

À voir aussi à Rodez (Aveyron)