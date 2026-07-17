Visite guidée : les bâtisseurs de cathédrale, Pays d’art et d’histoire Rodez agglomération, Rodez

Informations pratiques

Visite guidée : les bâtisseurs de cathédrale Samedi 19 septembre, 16h00 Pays d’art et d’histoire Rodez agglomération Aveyron

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite guidée thématique de la cathédrale de Rodez, consacrée aux techniques et aux savoir-faire mobilisés pour construire les cathédrales au Moyen Âge.

Réservation obligatoire.

Pays d’art et d’histoire Rodez agglomération 14 place Eugène Raynaldy, 12000 Rodez Rodez 12000 Aveyron Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.rodez-tourisme.fr/ »}]

Visite guidée thématique de la cathédrale de Rodez autour de la construction des cathédrales au Moyen Âge.

©OT Rodez agglomération