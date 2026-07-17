Visite guidée : les bâtisseurs de cathédrale, Pays d’art et d’histoire Rodez agglomération, Rodez
samedi 19 septembre 2026 · Pays d'art et d'histoire Rodez agglomération · Rodez
Informations pratiques
Visite guidée : les bâtisseurs de cathédrale Samedi 19 septembre, 16h00 Pays d’art et d’histoire Rodez agglomération Aveyron
Gratuit. Réservation obligatoire.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Visite guidée thématique de la cathédrale de Rodez, consacrée aux techniques et aux savoir-faire mobilisés pour construire les cathédrales au Moyen Âge.
Réservation obligatoire.
Pays d’art et d’histoire Rodez agglomération 14 place Eugène Raynaldy, 12000 Rodez Rodez 12000 Aveyron Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.rodez-tourisme.fr/ »}]
Visite guidée thématique de la cathédrale de Rodez autour de la construction des cathédrales au Moyen Âge.
©OT Rodez agglomération
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