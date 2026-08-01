Visite guidée Les coulisses avant travaux Prieuré La Charité-sur-Loire

Informations pratiques

La Charité-sur-Loire

Visite guidée Les coulisses avant travaux

Prieuré Cour du Château La Charité-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 10:00:00

fin : 2026-08-12 12:00:00

Date(s) :

2026-08-12 2026-08-19

Une double visite commentée vous attend. Celle de l’exposition estivale sur les usages passés

et les futurs projets d’aménagement du prieuré. Et celle d’espaces habituellement fermés au

public voués à disparaître lors des travaux. Dernière chance pour découvrir les traces de la

salle de basket et des anciennes habitations dans les étages du prieuré.

| Une visite proposée par la Cité du Mot et menée par Céline Roberge, guide-conférencière

| Durée 1h30 | 5€ adulte/3€ de 18 ans

| Réservation auprès de l’office de tourisme .

Prieuré Cour du Château La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 57 99 38 info@citedumot.fr

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English : Visite guidée Les coulisses avant travaux

L’événement Visite guidée Les coulisses avant travaux La Charité-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-05 par OT La Charité-sur-Loire Bertranges