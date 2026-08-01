Visite guidée Les coulisses avant travaux Prieuré La Charité-sur-Loire
mercredi 12 août 2026 · Prieuré · La Charité-sur-Loire
Informations pratiques
La Charité-sur-Loire
Visite guidée Les coulisses avant travaux
Prieuré Cour du Château La Charité-sur-Loire Nièvre
Tarif : – – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-12 12:00:00
Date(s) :
2026-08-12 2026-08-19
Une double visite commentée vous attend. Celle de l’exposition estivale sur les usages passés
et les futurs projets d’aménagement du prieuré. Et celle d’espaces habituellement fermés au
public voués à disparaître lors des travaux. Dernière chance pour découvrir les traces de la
salle de basket et des anciennes habitations dans les étages du prieuré.
| Une visite proposée par la Cité du Mot et menée par Céline Roberge, guide-conférencière
| Durée 1h30 | 5€ adulte/3€ de 18 ans
| Réservation auprès de l’office de tourisme .
Prieuré Cour du Château La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 57 99 38 info@citedumot.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée Les coulisses avant travaux
L’événement Visite guidée Les coulisses avant travaux La Charité-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-05 par OT La Charité-sur-Loire Bertranges
À voir aussi à La Charité-sur-Loire (Nièvre)
- FESTIVAL BLUES EN LOIRE 2026 La Charité-sur-Loire 12 août 2026
- Exposition de peintures Nathalie Martin-Chanton Office de Tourisme La Charité-sur-Loire 18 août 2026
- Rencontre dédicace avec Frédéric Lévy Cours du Château La Charité-sur-Loire 20 août 2026
- Spectacle “Mmeuuuhhh z’et merveilles” La Charité-sur-Loire 27 août 2026