Visite guidée : les coulisses de l’exposition et des parfums d’Asie, Musée international de la Parfumerie, Grasse

Informations pratiques

Visite guidée : les coulisses de l’exposition et des parfums d’Asie Dimanche 20 septembre, 11h00, 14h00 Musée international de la Parfumerie Alpes-Maritimes

Sous réserve de places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Entre objets et fragrances, révélant les savoir-faire et les usages liés aux cultures olfactives asiatiques.

Musée international de la Parfumerie 2 Boulevard du Jeu de Ballon, 06130 Grasse, France Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0497055800 https://www.museesdegrasse.com/presentation-du-musee-0 Parking : cours Honoré Cresp, La Foux. Bus : Navette CENTIFOLIA ou la ligne 5 – arrêt Grasse Centre-Ville.

Entre objets et fragrances, révélant les savoir-faire et les usages liés aux cultures olfactives asiatiques.

©museesdegrasse