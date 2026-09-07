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Visite guidée : les coulisses de l’exposition et des parfums d’Asie, Musée international de la Parfumerie, Grasse

dimanche 20 septembre 2026 · Musée international de la Parfumerie · Grasse

Visite guidée : les coulisses de l’exposition et des parfums d’Asie, Musée international de la Parfumerie, Grasse

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée international de la Parfumerie
Adresse
2 Boulevard du Jeu de Ballon, 06130 Grasse, France
Ville
06130 Grasse
Département
Alpes-Maritimes
Tarif
Sous réserve de places disponibles

Visite guidée : les coulisses de l’exposition et des parfums d’Asie Dimanche 20 septembre, 11h00, 14h00 Musée international de la Parfumerie Alpes-Maritimes

Sous réserve de places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Entre objets et fragrances, révélant les savoir-faire et les usages liés aux cultures olfactives asiatiques.

Musée international de la Parfumerie 2 Boulevard du Jeu de Ballon, 06130 Grasse, France Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0497055800 https://www.museesdegrasse.com/presentation-du-musee-0 Parking : cours Honoré Cresp, La Foux. Bus : Navette CENTIFOLIA ou la ligne 5 – arrêt Grasse Centre-Ville.
Entre objets et fragrances, révélant les savoir-faire et les usages liés aux cultures olfactives asiatiques.

©museesdegrasse

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