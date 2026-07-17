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Visite guidée « Les coulisses de l’Unité d’Habitation », Site Le Corbusier, Firminy

samedi 17 octobre 2026 · Site Le Corbusier · Firminy

Visite guidée « Les coulisses de l’Unité d’Habitation », Site Le Corbusier, Firminy

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Lieu
Site Le Corbusier
Adresse
Boulevard périphérique du stade, 42700 Firminy
Ville
42700 Firminy
Département
Loire
Tarif
Billetterie en ligne sur notre site internet. 18 personnes maximum. 14€ / 12€

Visite guidée « Les coulisses de l’Unité d’Habitation » Samedi 17 octobre, 10h30 Site Le Corbusier Loire

Billetterie en ligne sur notre site internet. 18 personnes maximum. 14€ / 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T10:30:00+02:00 – 2026-10-17T12:30:00+02:00
Fin : 2026-10-17T10:30:00+02:00 – 2026-10-17T12:30:00+02:00

En compagnie d’une médiatrice, parcourez des espaces habituellement non accessibles aux visiteurs, tels qu’un appartement descendant, l’ensemble du toit terrasse ou encore l’autre partie de l’école maternelle.
En 2h, une visite exceptionnelle qui vous donnera toutes les clés de lecture du bâtiment !
Dimanche à 10h30.
Découvrez toute la programmation de l’événement en consultant les autres fiches du Site Le Corbusier.

Site Le Corbusier Boulevard périphérique du stade, 42700 Firminy Firminy 42700 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0)4 77 61 08 72 https://sitelecorbusier.com/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.sitelecorbusier.com »}] 4 parkings gratuits à proximité. Range vélos (5 places) à disposition.
En compagnie d’une médiatrice, parcourez des espaces habituellement non accessibles aux visiteurs, tels qu’un appartement descendant, l’ensemble du toit terrasse ou encore l’autre partie de l’école …

Luc Olivier © FLC/ADAGP

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