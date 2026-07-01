Visite guidée : les enjeux de la conservation des documents, Médiathèque, Vernon

Informations pratiques

Visite guidée : les enjeux de la conservation des documents Samedi 19 septembre, 10h15, 11h30 Médiathèque Eure

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:15:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

La médiathèque de Vernon vous ouvre sa réserve samedi 19 septembre à 10h15 et 11h30 pour les Journées Européennes du Patrimoine.

Après un rapide rappel de l’histoire de la médiathèque, vous pourrez découvrir la réserve, ce lieu habituellement fermé au public, dédié à la conservation des documents rares, précieux et anciens.

Ce sera l’occasion d’évoquer la diversité des matériaux (parchemin, papier, cuir, encre…) qui complique la conservation, l’impact des conditions climatiques sur les biens et l’importance d’établir un plan de sauvegarde en cas de catastrophes.

Vous verrez un volume de La Description de l’Égypte et de l’Encyclopédie de Diderot, un parchemin du Moyen Âge et des planches de voyages en Afrique orientale du milieu du XIXe siècle.

Médiathèque 12 avenue Victor Hugo, 27200 Vernon Vernon 27200 Eure Normandie 02 32 64 53 06 https://biblio.sna27.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 64 53 06 »}, {« type »: « link », « value »: « https://biblio.sna27.fr »}] La médiathèque de Vernon/SNA fait partie d’un réseau de neuf bibliothèques sur le territoire (Gasny, Pacy, Saint-Marcel, Vexin-sur-Epte (Tourny), la Chapelle Longueville, Breuilpont, Ménilles), toutes accessibles avec une unique carte d’emprunteur.

La médiathèque propose l’emprunt de CD (tous genres musicaux), de DVD (public adulte et jeunesse), de jeux vidéo, de romans, de bandes dessinées, mangas et autres albums, de documentaires, de revues, de livres audio et même de liseuses…

Les abonnés aux médiathèques peuvent également bénéficier gratuitement d’un abonnement aux services de la médiathèque numérique de l’Eure https://eure.mediatheques.fr/

Chaque inscrit peut emprunter sur l’ensemble du réseau : livres, revues, livres audio ou cd sans limitation de nombre, 5 dvd, 1 liseuse et 1 jeu vidéo par carte pour 3 semaines.

Sur place, vous pourrez profiter d’espaces de lecture au calme, de consoles de jeu vidéo, d’ordinateurs connectés et du wifi gratuit, de quoi imprimer ou photocopier des documents. De nombreuses animations sont organisées dans tout le réseau, pour tous les âges (heures du conte, matinettes pour les petits, club de lecture, ateliers, expositions, cycle littéraire ou histoire de l’art, atelier philo et rencontres auteurs, concerts ou encore sieste musicale… toutes ces animations sont gratuites et ouvertes à tous (avec ou sans carte de lecteur) !

Rendez-vous sur http://biblio.sna27.fr

Vous pourrez consulter le catalogue complet du réseau et le programme d’animations ainsi qu’accéder à votre compte pour suivre vos emprunts, faire des réservations ou prolonger la durée du prêt.

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La médiathèque de Vernon vous ouvre sa réserve samedi 19 septembre à 10h15 et 11h30 pour les Journées Européennes du Patrimoine.

©médiathèque de Vernon