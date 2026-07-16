Visite guidée : les espaces de travail de La Brèche et les spécificités des équipements techniques, La Brèche, Cherbourg-en-Cotentin

Informations pratiques

Visite guidée : les espaces de travail de La Brèche et les spécificités des équipements techniques Samedi 19 septembre, 10h00, 15h00 La Brèche Manche

Durée 1h, 20 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Visites Thématiques : Technique :

Saviez-vous que les artistes de cirque risquent leur vie à chaque représentation ? Comment fonctionne la technique dans une salle de spectacle dédiée au cirque contemporain ? Venez découvrir les espaces de travail de La Brèche et les spécificités des équipements techniques.

La Brèche Rue de la Chasse Verte, 50100 Cherbourg-en-Cotentin, France Cherbourg-en-Cotentin 50100 Cherbourg-Octeville Manche Normandie 0233884373 http://www.labreche.fr Jean Vinet crée l’association Centre des arts du cirque de Basse-Normandie en 2000 et utilise le chapiteau de Cherbourg-Octeville qui met ensuite à disposition un terrain de 6 900 m² où La Brèche est actuellement implantée après travaux et inauguration du nouvel espace en 2003. La Brèche est devenue “pôle national des arts du cirque” en 2011.

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