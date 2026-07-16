UNIDIVERS LE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Strasbourg

Visite guidée : « Les Femmes au cœur de Strasbourg », Place du château, Strasbourg

samedi 19 septembre 2026 · Place du château · Strasbourg

Visite guidée : « Les Femmes au cœur de Strasbourg », Place du château, Strasbourg

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place du château
Adresse
Place du château, 67000 Strasbourg
Ville
67000 Strasbourg
Département
Bas-Rhin
Tarif
RDV devant l'oriflamme près du stand place du Château. Choix du créneau horaire à la réservation.

Visite guidée : « Les Femmes au cœur de Strasbourg » 19 et 20 septembre Place du château Bas-Rhin

RDV devant l’oriflamme près du stand place du Château. Choix du créneau horaire à la réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:00:00+02:00

Scientifiques, artistes, écrivaines et tant d’autres encore, explorez la Grande-Île et (re)découvrez ces femmes illustres, encore trop souvent «ni vues, ni connu» qui ont marqué l’histoire et le matrimoine strasbourgeois.

Place du château Place du château, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://jep26femmes.eventbrite.fr »}] La place du château a longtemps été le lieu de représentation du pouvoir religieux. Elle est entourée de façades monumentales édifiées au fil des siècles: la cathédrale au nord, le lycée Fustel-de-Coulanges à l’est, le palais Rohan et la maison de l’Œuvre Notre-Dame au sud, et le 5e Lieu à l’ouest.
Scientifiques, artistes, écrivaines et tant d’autres encore, explorez la Grande-Île et (re)découvrez ces femmes illustres, encore trop souvent «ni vues, ni connu» qui ont marqué l’histoire et le…

© Mathieu_Bertola_Musées_de_Strasbourg_MAMCS

À voir aussi à Strasbourg (Bas-Rhin)