Visite guidée : « Les Femmes au cœur de Strasbourg », Place du château, Strasbourg

Informations pratiques

Visite guidée : « Les Femmes au cœur de Strasbourg » 19 et 20 septembre Place du château Bas-Rhin

RDV devant l’oriflamme près du stand place du Château. Choix du créneau horaire à la réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:00:00+02:00

Scientifiques, artistes, écrivaines et tant d’autres encore, explorez la Grande-Île et (re)découvrez ces femmes illustres, encore trop souvent «ni vues, ni connu» qui ont marqué l’histoire et le matrimoine strasbourgeois.

Place du château Place du château, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://jep26femmes.eventbrite.fr »}] La place du château a longtemps été le lieu de représentation du pouvoir religieux. Elle est entourée de façades monumentales édifiées au fil des siècles: la cathédrale au nord, le lycée Fustel-de-Coulanges à l’est, le palais Rohan et la maison de l’Œuvre Notre-Dame au sud, et le 5e Lieu à l’ouest.

Scientifiques, artistes, écrivaines et tant d’autres encore, explorez la Grande-Île et (re)découvrez ces femmes illustres, encore trop souvent «ni vues, ni connu» qui ont marqué l’histoire et le…

© Mathieu_Bertola_Musées_de_Strasbourg_MAMCS