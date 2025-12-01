Visite guidée : Les femmes en or de Paris 2024, Statues des Femmes Paris

Les statues des Jeux représentent dix femmes ayant vécu à des époques différentes. Chacune a marqué son temps, certaines ont été oubliées ou sont encore peu connues, comme Jeanne Barret ; d’autres sont mieux connues car elles touchent certaines personnes, certains groupes, comme Paulette Nardal ; d’autres nous semblent très connues, parce qu’elles ont marqué notre époque, comme Simone Veil.

Qu’ont fait ces femmes, quels furent leurs luttes, leurs engagements ? Dans quel contexte ont-elles vécu ? Quel héritage nous ont-elles laissé ?

Elles émergeaient de la Seine au cours de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024. Un an plus, elles prennent leurs quartiers à Porte de la Chapelle. Venez les découvrir…

Le samedi 06 juin 2026

de 10h00 à 12h00

Le samedi 28 mars 2026

de 10h00 à 12h00

Le samedi 31 janvier 2026

de 10h00 à 12h00

Le dimanche 28 décembre 2025

de 10h00 à 12h00

payant

12 euros par personne.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-28T11:00:00+01:00

fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00

Date(s) : 2025-12-28T10:00:00+02:00_2025-12-28T12:00:00+02:00;2026-01-31T10:00:00+02:00_2026-01-31T12:00:00+02:00;2026-03-28T10:00:00+02:00_2026-03-28T12:00:00+02:00;2026-06-06T10:00:00+02:00_2026-06-06T12:00:00+02:00

Statues des Femmes 91, rue de la Chapelle 75018 Paris

https://www.visite-guidee-paris-helene.fr/ +33612832514 helene.visites@gmail.com https://www.facebook.com/visite.guidee.paris.helene/ https://www.facebook.com/visite.guidee.paris.helene/



Afficher la carte du lieu Statues des Femmes et trouvez le meilleur itinéraire

