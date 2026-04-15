Visite guidée : les jardins de Marie-Thérèse Lanoa, Musée des beaux-arts, Bernay

Visite guidée : les jardins de Marie-Thérèse Lanoa Dimanche 7 juin, 15h00 Musée des beaux-arts Eure

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Le jardin et la végétation sont les motifs de prédilection de Marie-Thérèse Lanoa. Sous ses pinceaux la nature joue avec les ombres, la vibration de la lumière. Figuratifs mais flirtant régulièrement avec l’abstraction, les jardins de Marie-Thérèse Lanoa nous transportent dans un moment hors du temps.

Musée des beaux-arts Rue Gambetta, 27300 Bernay, France Bernay 27300 Eure Normandie +33232466323 https://www.bernaylaville.fr/pole-culture/petite-histoire-du-musee Le musée de Bernay est l’image, presque l’archétype, des musées de Province conçus au XIXe siècle : encyclopédiques et didactiques, mêlant les collections Beaux-Arts, les Antiquités, les Sciences et l’Histoire naturelle. Entrée par le jardin public.

Le jardin et la végétation sont les motifs de prédilection de Marie-Thérèse Lanoa. Sous ses pinceaux la nature joue avec les ombres, la vibration de la lumière. Figuratifs mais flirtant régulièrement…

©Musée des Beaux-Arts. JP. Copitet