Visite guidée « Les jardins du XIXe s », Troyes La Champagne Tourisme, Troyes
Visite guidée « Les jardins du XIXe s », Troyes La Champagne Tourisme, Troyes samedi 6 juin 2026.
Visite guidée « Les jardins du XIXe s » Samedi 6 juin, 14h30 Troyes La Champagne Tourisme Aube
Limité à 30 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00
Cette promenade invite les visiteurs à parcourir trois espaces emblématiques : le jardin du Rocher, le jardin de la Vallée Suisse et le jardin du Beffroi témoins de l’évolution de l’aménagement paysager au XIXᵉ siècle.
Au fil de la visite, le guide évoquera leur histoire, leur transformation au cœur de la ville et la richesse botanique de chaque lieu.
Troyes La Champagne Tourisme 16 rue Aristide Briand 10000 Troyes Troyes 10000 Quartier Saint-Jean Aube Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.elloha.com/?idPublication=2a4bd026-da3a-4b7f-80dd-7e21c85b37de&idoi=f6d72bb8-cd8e-4ad3-9425-5f100371c4e2&TypeOi=8&searchFirstAvailableDates=1&dateTo=25/03/2026&NbAdultes=1&culture=fr-FR »}]
Cette promenade invite les visiteurs à parcourir trois espaces emblématiques : le jardin du Rocher, le jardin de la Vallée Suisse et le jardin du Beffroi témoins de l’évolution de l’aménagement au …
©AR- Troyes Champagne Tourisme
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