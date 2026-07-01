Visite guidée : les métiers du Robec au temps jadis, Église Saint-Maclou, Rouen

Informations pratiques

Visite guidée : les métiers du Robec au temps jadis Samedi 19 septembre, 11h00 Église Saint-Maclou Seine-Maritime

Durée 1h30, RDV devant la fontaine de l’église.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Visite contée.

Il était une fois dans le quartier Saint-Maclou une rivière dont on utilisait l’eau pour transformer la matière…

Église Saint-Maclou 7 Place Barthelemy, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie Construction commencée en 1436. En 1514, le gros oeuvre est achevé, et les travaux de la tour lanterne débutent. L’architecte Barthélémy ajoute une flèche à la lanterne. En 1944, l’édifice est endommagé par une torpille allemande.

Visite contée.

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