Visite guidée « Les objets du quotidien à l’âge du Fer », Musée de la Romanité, Nîmes

Visite guidée « Les objets du quotidien à l’âge du Fer » Samedi 13 juin, 11h00 Musée de la Romanité Gard

gratuit, réservation obligatoire. Billetterie en ligne www.museedelaromanite.fr . Possibilité de visiter le musée : ouvert de 10h à 19h (dernière entrée 18h). Tarif spécial Journées européennes de l’archéologie : 6€ tarif plein au lieu de 9€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Découvrez avec Nathalie Chardenon, archéologiue à l’Inrap et spécialiste de l’instrumentum, les objets du quotidien (outils, parure, accessoires) qui racontent les gestes et savoir-faire et les modes de vie des peuples à l’âge du Fer. Une immersion captivante dans ces témoins discrets mais essentiels de l’histoire.

Musée de la Romanité 16 Boulevard des Arènes, 30000 Nîmes, France Nîmes 30000 Feuchères Gard Occitanie +33448210210 https://museedelaromanite.fr En voiture : autoroute A9 ou A54 sortie Nîmes centre – direction « centre-ville », parking et stationnement en surface payant à proximité. Trambus : ligne 1 – arrêt Arènes (12 min du parking relais A54). Train : Gare TGV à 5 min à pied.

Découvrez avec Nathalie Chardenon, archéologiue à l’Inrap et spécialiste de l’_instrumentum,_ les objets du quotidien (outils, parure, accessoires) qui racontent les gestes et savoir-faire et les de…

© Musée de la Romanité