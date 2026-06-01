Visite guidée « Les pratiques religieuses et faits cultuels à l’âge du Fer », Musée de la Romanité, Nîmes

Visite guidée « Les pratiques religieuses et faits cultuels à l’âge du Fer » Dimanche 14 juin, 11h00 Musée de la Romanité Gard

Gratuit, sur réservation. Billetterie en ligne www.museedelaromanite.fr. Possibilité de visiter le musée : ouvert de 10h à 19h (dernière entrée 18h). Tarif spécial Journées européennes de l’archéologie : 6€ tarif plein au lieu de 9€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T11:00:00+02:00 – 2026-06-14T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T11:00:00+02:00 – 2026-06-14T12:00:00+02:00

Par Pierre SEJALON, archéologue à l’Inrap,

Voyagez au coeur des pratiques « religieuses » et des faits cultuels protohistoriques aux côtés de Pierre SEJALON, archéologue à l’Inrap. Une plogée fascinante dans les monuments, la sculpture, les symboles et les gestes qui témoignent des formes de croyance chez les Gaulois.

Musée de la Romanité 16 Boulevard des Arènes, 30000 Nîmes, France Nîmes 30000 Feuchères Gard Occitanie +33448210210 https://museedelaromanite.fr [{« type »: « link », « value »: « https://museedelaromanite.fr/agenda/page/4 »}] En voiture : autoroute A9 ou A54 sortie Nîmes centre – direction « centre-ville », parking et stationnement en surface payant à proximité. Trambus : ligne 1 – arrêt Arènes (12 min du parking relais A54). Train : Gare TGV à 5 min à pied.

Par Pierre SEJALON, archéologue à l’Inrap,

© Musée de la Romanité