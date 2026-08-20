Visite guidée « les salles de spectacle oubliées de Bordeaux », Place des Quinconces, Bordeaux

Informations pratiques

Visite guidée « les salles de spectacle oubliées de Bordeaux » Samedi 19 septembre, 15h00, 17h15 Place des Quinconces Gironde

Tarif spécial : 5€. Réservation obligatoire. Nombre de places limité. Rendez-vous devant le 33 Allées de Chartres (place des Quinconces). Durée visite : 1h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:15:00+02:00 – 2026-09-19T18:45:00+02:00

Disparues, les nombreuses salles de spectacle qui ont rythmé la vie culturelle bordelaise entre le XVIIIᵉ et le XXᵉ siècle ?

Pas totalement ! Bordeaux garde encore la trace, en ses murs, de certains de ces écrins dédiés aux arts de la scène.

Témoins des aspirations des architectes, des commanditaires et des spectateurs de leur temps, ces lieux nous rappellent que le jeu ne se limitait pas à la scène !

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Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux

#JEPMBX2026

Place des Quinconces Place des Quinconces, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 18 10 37 20 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.33detours.fr/ »}] Créée au début du XIXe siècle sur l’emplacement du château Trompette, elle est composée d’une esplanade descendant en pente douce vers la Garonne encadrée au nord et au sud de plantations d’arbres. L’imposant monument aux Girondins et deux colonnes rostrales en décorent les deux extrémités. Sa superficie (12 hectares), qui en fait la plus grande place de France et l’une des plus vastes d’Europe, lui permet d’accueillir des manifestations tels que des concerts et des foires, notamment la foire aux plaisirs (une fête foraine), la foire d’automne (brocante) ou encore le cirque Arlette Gruss.

Le monument aux Girondins date des XIXe et XXe siècles. Il est surmonté d’une statue de bronze de la Liberté et entouré d’un bassin avec des statues remarquables équines.

Depuis la mise en place du réseau de tramway, la place est devenue la plus importante station de correspondance du réseau de transports en commun de Bordeaux.

Disparues, les nombreuses salles de spectacle qui ont rythmé la vie culturelle bordelaise entre le XVIIIᵉ et le XXᵉ siècle ?

© 33détours Fabienne Labat