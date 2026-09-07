Visite guidée : les trésors photographiques des archives, Archives départementales de l’Hérault, Montpellier

Informations pratiques

Visite guidée : les trésors photographiques des archives 19 et 20 septembre Archives départementales de l’Hérault Hérault

Gratuit. Groupes de 20 personnes, réservation des places en ligne dans l’agenda pierresvives.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Les Archives départementales de l’Hérault vous invitent à découvrir la richesse de leurs fonds photographiques lors d’une visite guidée accessible à tous.

Des premiers procédés du XIXe siècle aux usages contemporains, explorez la photographie comme outil de mémoire, de documentation et de création, à travers des archives publiques, des albums privés et des regards de photographes.

Une invitation à porter un nouveau regard sur l’image, témoin du passé et patrimoine à transmettre.

Archives départementales de l’Hérault 907 Rue du Professeur Blayac, 34080 Montpellier, France Montpellier 34080 Mosson Hérault Occitanie 0467673771 http://pierresvives.herault.fr

Les Archives départementales de l’Hérault vous invitent à découvrir la richesse de leurs fonds photographiques lors d’une visite guidée accessible à tous.

©département de l’Hérault