Visite guidée : Les vestiges des monuments en péril et parcours patrimonial nocturne des édifices religieux, Église Notre-Dame-du-Rosaire, Saint-Louis

Informations pratiques

Visite guidée : Les vestiges des monuments en péril et parcours patrimonial nocturne des édifices religieux Samedi 19 septembre, 09h00 Église Notre-Dame-du-Rosaire La Réunion

limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Visites guidée des monuments en péril en journée de 9H00 à 12H00

Les Calbanons du Gol et Bellevue

Le cimetière du Père Lafosse ou des âmes perdues

La naissance d’un quartier à travers l’essor de la canne à Sucre

Parcours patrimonial nocturne à partir de 19H30

Visite guidée nocturne des monuments emblématiques de Saint-Louis mis en lumière pour l’occasion.

Concert en plein air sur le parvis de l’église Notre-Dame du Rosaire et de l’église de Saint Louis .

Église Notre-Dame-du-Rosaire Rue Pente Nicole, 97421 Saint-Louis, France Saint-Louis 97421 La Réunion La Réunion Le 10 mai 1859, la Rivière Saint-Louis est érigée en paroisse. De 1860 à 1900, une première église en bois accueille les fidèles. L’essor du village à la fin du XIXe siècle conduit la municipalité à envisager la construction d’une nouvelle église. L’architecte communal Henri Vasseur dessine les plans de l’édifice dont les travaux se poursuivent de 1884 à 1900. L’effondrement des cinq piliers et arcs de la nef pousse la municipalité à installer entre les murs existants une charpente métallique, au grand désespoir du curé qui le compare à une “usine écrasée ou à un nid de poules”. D’une grande légèreté elle constitue aujourd’hui tout l’intérêt de l’église. Les 12 colonnes en fonte, couronnées de chapiteaux à décor de feuillage, supportent les retombées d’arcs brisés. En 1941, l’église est dotée d’un clocher monumental et d’une nouvelle façade agrémentée de pinacles à fleurs de lys, symbole de la Vierge.

Visites guidée des monuments en péril en journée de 9H00 à 12H00