Visite guidée : l’histoire des familles Brigode et Montalembert, Église Saint Sébastien d’Annappes, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Visite guidée : l’histoire des familles Brigode et Montalembert Samedi 19 septembre, 09h30 Église Saint Sébastien d’Annappes Nord

Gratuit – Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Samedi 19 septembre à 09h30, découvrez l’histoire passionnante de ces deux familles qui ont façonné Annappes.

De la crypte de l’église Saint Sébastien à la villa Gabrielle découvrez l’histoire passionnante des familles Brigode et Montalembert ! Deux familles qui ont façonné le quartier d’Annappes du 17ème siècle au milieu du 20ème siècle.

Horaires

Samedi 19 septembre à 09h30

Rendez-vous devant l’église Saint Sébastien.

Sur inscription

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026

Église Saint Sébastien d’Annappes 1735 Place de la République, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}, {« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2025 »}]

Samedi 19 septembre à 09h30, découvrez l’histoire passionnante de ces deux familles qui ont façonné Annappes. visite patrimoine

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