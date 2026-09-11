Visite guidée : l’histoire des familles Brigode et Montalembert, Église Saint Sébastien d’Annappes, Villeneuve-d’Ascq
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint Sébastien d'Annappes · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Visite guidée : l’histoire des familles Brigode et Montalembert Samedi 19 septembre, 09h30 Église Saint Sébastien d’Annappes Nord
Gratuit – Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Samedi 19 septembre à 09h30, découvrez l’histoire passionnante de ces deux familles qui ont façonné Annappes.
De la crypte de l’église Saint Sébastien à la villa Gabrielle découvrez l’histoire passionnante des familles Brigode et Montalembert ! Deux familles qui ont façonné le quartier d’Annappes du 17ème siècle au milieu du 20ème siècle.
Horaires
Samedi 19 septembre à 09h30
Rendez-vous devant l’église Saint Sébastien.
Sur inscription
https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026
Église Saint Sébastien d’Annappes 1735 Place de la République, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}, {« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2025 »}]
Samedi 19 septembre à 09h30, découvrez l’histoire passionnante de ces deux familles qui ont façonné Annappes. visite patrimoine
SHVA
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