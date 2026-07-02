[Visite guidée] L’histoire murmurée du cimetière de la Chartreuse, Cimetière de la Chartreuse, Bordeaux

Informations pratiques

[Visite guidée] L’histoire murmurée du cimetière de la Chartreuse Dimanche 20 septembre, 10h00 Cimetière de la Chartreuse Gironde

Tarif : 7€. Places limitées. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Suivez Eugénie et Victoire à travers les allées du cimetière de la Chartreuse de Bordeaux. Vous découvrirez une sélection de tombes spectaculaires, principalement datées du XIXe siècle, ainsi que les sépultures d’illustres personnalités qui reposent en ces lieux.

Quelles histoires ont été gravées dans la pierre ou murmurées dans le vent ? Cette visite théâtralisée à deux voix vous invite à porter un autre regard sur ce lieu de mémoire singulier.

Laissez-vous surprendre !

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Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux

#JEPMBX2026

Cimetière de la Chartreuse Rue François de Sourdis, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://histoiresasuivre.com/visites-guidees/cimetiere-chartreuse-bordeaux/ »}] D’une superficie totale de 27 ha, la Chartreuse est le cimetière historique de la Ville de Bordeaux. Implanté à proximité de l’église Saint Bruno, il présente une grande variété de l’art funéraire des XIXe et XXe siècles. Bus: 2, 3, 4, 9, 16.

Tram: A.

**Suivez Eugénie et Victoire à travers les allées du cimetière de la Chartreuse de Bordeaux.** Vous découvrirez une sélection de tombes spectaculaires, principalement datées du XIXe siècle, ainsi que…

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