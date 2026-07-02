Visite guidée : l’hôpital Charles Nicolle d’hier à aujourd’hui, Hôpital Charles Nicolle – CHU de Rouen, Rouen
dimanche 20 septembre 2026 · Hôpital Charles Nicolle - CHU de Rouen · Rouen
Informations pratiques
Visite guidée : l’hôpital Charles Nicolle d’hier à aujourd’hui Dimanche 20 septembre, 14h15, 17h15 Hôpital Charles Nicolle – CHU de Rouen Seine-Maritime
Durée 2h, 40 pers. max.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:15:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:15:00+02:00 – 2026-09-20T19:15:00+02:00
Une histoire hospitalière de plusieurs siècles à découvrir grâce à la passion d’hospitaliers qui nourriront leur visite d’anecdotes vécues et de récits passionnants à travers la découverte de l’architecture.
Hôpital Charles Nicolle – CHU de Rouen 1 rue de Germont, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie 02 32 88 847 https://sites.google.com/site/assoghhr
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©churouen
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