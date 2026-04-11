Limoges

Visite Guidée Limoges à l’Heure du Crime

Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:30:00

fin : 2026-05-30 15:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Revivez les grandes affaires criminelles au travers des lieux emblématiques de la justice à Limoges. Dans les méandres obscurs de la cité médiévale, bien des drames se sont joués crimes atroces, exécutions violentes, et figures inquiétantes ont marqué l’histoire de la ville. En arpentant les traces laissées par ces personnages hors-la-loi, vous lèverez le voile sur une facette plus sombre de Limoges. Mais cette plongée dans l’univers du crime ne s’arrête pas aux anecdotes elle vous permettra aussi de mieux comprendre l’évolution de la justice à travers les siècles.

– Visite d’1h30

– Inscription et paiement en amont OBLIGATOIRE à l’Office de Tourisme ou sur notre site web.

– Le lieu de rendez-vous est communiqué APRES le règlement et la réservation.

– Visite non accessible PMR, terrain difficile .

Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com

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English : Visite Guidée Limoges à l’Heure du Crime

L’événement Visite Guidée Limoges à l’Heure du Crime Limoges a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Limoges Métropole