Visite guidée « L’internement des Nomades, une histoire française (1940-1946) », Cercil musée – Mémorial des enfants du Vel d’Hiv, Orléans

Informations pratiques

Visite guidée « L’internement des Nomades, une histoire française (1940-1946) » 19 et 20 septembre Cercil musée – Mémorial des enfants du Vel d’Hiv Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

De septembre 1940 à mai 1946, près de 7 000 personnes, en majorité françaises, dont un grand nombre d’enfants, sont internées dans plus d’une trentaine de camps pour Nomades situés sur l’ensemble du territoire métropolitain. Assignées à résidence ou internées, elles subissent spoliations, privations, violences, séparations familiales, travail forcé et, pour certaines, la déportation. Beaucoup meurent dans ces camps, tandis qu’à partir de 1943, des convois sont organisés vers l’Allemagne. L’internement continue après la Libération, le dernier camp ferme seulement en mai 1946.

Ces persécutions ciblant des populations que les autorités françaises désignent comme « nomades » depuis 1912 s’inscrivent dans une histoire longue de discriminations menées par la République à l’encontre de familles marginalisées et tenues à l’écart de la communauté nationale. Documents d’archives, témoignages et photographies ravivent la mémoire de cette histoire restée méconnue pendant des décennies.

Cercil musée – Mémorial des enfants du Vel d’Hiv 45 rue du Bourdon-Blanc, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 42 03 91 http://www.cercil.fr Le CERCIL, Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv est un centre d’histoire et de mémoire à Orléans, ouvert à tous les publics. Son exposition retrace l’histoire des camps d’internement dans le Loiret pendant la Seconde Guerre mondiale : Beaune-la-Rolande, Pithiviers et Jargeau. Un Mémorial est dédié aux milliers d’enfants qui y furent détenus.

Visite guidée de l’exposition temporaire

CERCIL