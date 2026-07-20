Visite guidée l’invincible Billy Forteresse de Billy Billy
lundi 20 juillet 2026 · Forteresse de Billy · Billy
Informations pratiques
Billy
Visite guidée l’invincible Billy
Forteresse de Billy 5 rue du Château Billy Allier
Tarif : 9.5 – 9.5 – 9.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-20
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-07-20 2026-09-01
Visites guidées théâtralisée de la Forteresse proposées par l’Office de Tourisme en juin et septembre du mercredi au dimanche à 14h et 16h ; en juillet et août tous les jours à 10h30, 14h, 15h30 et 17h.
Pas de visites en cas d’orage.
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Forteresse de Billy 5 rue du Château Billy 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 51 51 contact@vichydestinations.fr
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English :
Theatrical guided tours of the fortress offered by the Tourist Office in June and September, Wednesday to Sunday at 2pm and 4pm; in July and August daily at 10:30am, 2pm, 3:30pm and 5pm.
No tours during thunderstorms.
L’événement Visite guidée l’invincible Billy Billy a été mis à jour le 2026-07-22 par Vichy Destinations
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