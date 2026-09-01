dimanche 20 septembre 2026 · Passage couvert de la halle, Place du Champ Commun · Lourdes

Informations pratiques

Lourdes

Visite guidée Lourdes après les Apparitions, la cité mariale à l’aube du XXe siècle

Passage couvert de la halle, Place du Champ Commun LOURDES Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-20

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, suivez la visite guidée Lourdes après les Apparitions, la cité mariale à l’aube du XXe siècle le dimanche 20 septembre 2026 à 10h !

Plongez dans le Lourdes de 1884 lors d’une visite immersive guidée par Violette, une lavandière en costume d’époque qui n’a pas la langue dans sa poche. Découvrez le quotidien de cette petite bourgade pyrénéenne bouleversée par les Apparitions de 1858 et les débuts de la révolution industrielle, prête à accueillir pèlerins et voyageurs.

Visite de 2h pour adultes et enfants de 8 ans et plus sur réservation, nombre de places limitées.

RDV Passage couvert de la halle, Place du Champ Commun, Lourdes

Durée 2 heures

Tarifs

– 9 € adulte

– 5 € (étudiant -25 ans, demandeurs d’emplois, jeunes de 7 à 17 ans)

– gratuit de 6 ans

Informations complémentaires aux coordonnées ci-dessous.

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Passage couvert de la halle, Place du Champ Commun LOURDES Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie resa@epoktour.fr

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English :

During European Heritage Days, join the guided tour Lourdes After the Apparitions, the Marian City at the Dawn of the 20th Century on Sunday, September 20, 2026, at 10 a.m.!

Step back in time to Lourdes in 1884 during an immersive tour led by Violette, a laundress in period costume who isn’t one to mince words. Discover daily life in this small Pyrenean town, transformed by the Apparitions of 1858 and the early days of the Industrial Revolution, ready to welcome pilgrims and travelers.

2-hour tour for adults and children ages 8 and up; reservations required; limited availability.

Meeting point: Covered passageway of the market hall, Place du Champ Commun, Lourdes

Duration: 2 hours

Prices:

– 9 ? per adult

– 5 ? (students under 25, job seekers, and youth ages 7–17)

– free for children under 6

For additional information, please contact us using the details below.

L’événement Visite guidée Lourdes après les Apparitions, la cité mariale à l’aube du XXe siècle Lourdes a été mis à jour le 2026-08-18 par OT de Lourdes|CDT65