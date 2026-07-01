Visite guidée, Mairie du 2e arrondissement de Lyon, Lyon

Informations pratiques

Visite guidée Samedi 19 septembre, 14h00 Mairie du 2e arrondissement de Lyon Métropole de Lyon

Visites guidées gratuites sur inscriptions obligatoires

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

De place en place deux mille ans d’histoire :

Antonin Poncet-Jacobin.

Cité bimillénaire, Lyon s’est construite au fil des siècles, par la création de rues et places.

C’est celles du 2e arrondissement, que se propose de vous faire découvrir Bruno Lépine, journaliste, au travers d’une balade historique et patrimoniale qui vous permettra de sillonner les rues, de la place Carnot sous les eaux au XVIIIe siècle, à la place des Jacobins existante au Moyen-Age.

Berceau historique de la ville, la Presqu’île, et particulièrement le 2e arrondissement, dévoile les célébrités et institutions qui au fil du temps ont marqué de leur empreinte le territoire entre Rhône et Saône. Entre pouvoir religieux et pouvoir politique, entre puissance économique et culturelle, la Presqu’île a toujours été le cœur battant de la cité.

Tout au long de ce parcours, les noms des rues dans lesquelles vous passerez, et des rues avoisinantes vous seront expliqués. Bref, tout savoir sur le 2e, magnifique arrondissement de Lyon !

Parcours : Départ Place Antonin Poncet, place Bellecour, rue Colonel Chambonnet, place Antonin Gourju, rue des Templiers, rue Pazzi, place des Célestins, rue Moncharmont, rue Jean Fabre, place des Jacobins, rue Edouard Herriot, place Bellecour.

RV devant le clocher de la Charité

Mairie du 2e arrondissement de Lyon 2 rue d’Enghien 69002 LYON Lyon 69002 Ainay Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 92 73 00 http://mairie2.lyon.fr [{« type »: « link », « value »: « https://mairie2.lyon.fr/ »}] Mairie du 2e arrondissement de LYON Métro ligne A

De place en place, deux mille ans d’histoire visite patrimoniale de la Mairie du 2e arrondissement

Bruno Lepine