Visite guidée : Marie-Thérèse Lanoa, piquante, gaie, vivante, Musée des beaux-arts, Bernay

Informations pratiques

Visite guidée : Marie-Thérèse Lanoa, piquante, gaie, vivante Dimanche 20 septembre, 15h00 Musée des beaux-arts Eure

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Dans le cadre desJournées du Matrimoine 2026

Figure méconnue de la modernité artistique, Marie-Thérèse Lanoa développe une œuvre foisonnante dans le Paris des années 1910, aux côtés d’André Mare, des Duchamp-Villon ou encore de Roger de La Fresnaye. Elle expose dans les grands Salons et collabore avec Madeleine Vionnet, Paul Poiret et Elsa Schiaparelli. Après la Première Guerre mondiale, elle poursuit sa création loin des regards, explorant avec liberté les motifs, les couleurs et les formes.

Musée des beaux-arts Rue Gambetta, 27300 Bernay, France Bernay 27300 Eure Normandie +33232466323 https://www.bernaylaville.fr/pole-culture/petite-histoire-du-musee [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-bernayartethistoire.mapado.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 32 46 63 23 »}] [{« link »: « https://hf-normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}] L’abbaye a été fondée vers 1013 par Judith, épouse du duc de Normandie (construction de l’église abbatiale dès le XIe siècle). Elle a été remaniée au XVe siècle, puis incendiée et pillée au cours des guerres de religion. En 1628, elle appartient aux mauristes, qui reconstruisent l’ensemble des bâtiments en pierre de taille à partir de 1686 : les bâtiments sont organisés en quadrilatère autour d’un cloître. L’abbaye a été supprimée à la Révolution. Des changements d’affectation de cet ensemble ont entraîné un certain nombre de démolitions : les bâtiments conventuels sont occupés par la mairie et le tribunal, le logis abbatial abrite le musée municipal, le cloître est occupé par la salle des fêtes. Entrée par le jardin public.

Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026

©Marie-Thérèse Lanoa