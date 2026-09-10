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Visite guidée Mégisserie Alran – Mazamet, Mégisserie Alran, Mazamet

samedi 19 septembre 2026 · Mégisserie Alran · Mazamet

Visite guidée Mégisserie Alran – Mazamet, Mégisserie Alran, Mazamet

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Mégisserie Alran
Adresse
13 rue du Lavoir, 81200 Mazamet
Ville
81200 Mazamet
Département
Tarn
Tarif
Gratuit. Sur réservation. Limité à 20 personnes.

Visite guidée Mégisserie Alran – Mazamet Samedi 19 septembre, 09h00, 10h30 Mégisserie Alran Tarn

Gratuit. Sur réservation. Limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Samedi 19 septembre 2026, de 9h à 12h. Départs des visites à 9h et à 10h30.

Fondée en 1903, la Mégisserie Alran est une tannerie de Mazamet reconnue dans le monde entier pour son savoir-faire dans le traitement et le tannage du cuir.

Labellisée « Entreprise du patrimoine vivant », cette maison s’est spécialisée dans la fabrication de cuirs d’exception, notamment de chèvre et de veau.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, ce lieu unique vous ouvre exceptionnellement ses portes pour une visite commentée gratuite.

Réservation obligatoire sur la billetterie de l’Office de tourisme de Castres-Mazamet. Nombre de places limité.

Attention : visite non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Mégisserie Alran 13 rue du Lavoir, 81200 Mazamet Mazamet 81200 Tarn Occitanie 0563613172 https://alran.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.tourisme-castresmazamet.com/activites/7973717 »}] Fondée en 1903, la Mégisserie Alran est une tannerie de Mazamet reconnue mondialement pour son expertise dans le traitement et le tannage du cuir. Labellisée « Entreprise du patrimoine vivant », cette maison est spécialisée dans la fabrication de cuirs d’exception, notamment de chèvre et de veau.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, ce lieu unique ouvre exceptionnellement ses portes pour une visite commentée gratuite. La réservation est obligatoire et le nombre de places est limité. Attention : le lieu n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.
Samedi 19 septembre 2026 de 9h à 12h. Départ des visites à 9h et à 10h30. Inscription obligatoire sur la billetterie du site de l’Office de Tourisme de Castres Mazamet.

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