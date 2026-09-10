Visite guidée Mégisserie Alran – Mazamet, Mégisserie Alran, Mazamet

Informations pratiques

Visite guidée Mégisserie Alran – Mazamet Samedi 19 septembre, 09h00, 10h30 Mégisserie Alran Tarn

Gratuit. Sur réservation. Limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Samedi 19 septembre 2026, de 9h à 12h. Départs des visites à 9h et à 10h30.

Fondée en 1903, la Mégisserie Alran est une tannerie de Mazamet reconnue dans le monde entier pour son savoir-faire dans le traitement et le tannage du cuir.

Labellisée « Entreprise du patrimoine vivant », cette maison s’est spécialisée dans la fabrication de cuirs d’exception, notamment de chèvre et de veau.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, ce lieu unique vous ouvre exceptionnellement ses portes pour une visite commentée gratuite.

Réservation obligatoire sur la billetterie de l’Office de tourisme de Castres-Mazamet. Nombre de places limité.

Attention : visite non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Mégisserie Alran 13 rue du Lavoir, 81200 Mazamet Mazamet 81200 Tarn Occitanie 0563613172 https://alran.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.tourisme-castresmazamet.com/activites/7973717 »}] Fondée en 1903, la Mégisserie Alran est une tannerie de Mazamet reconnue mondialement pour son expertise dans le traitement et le tannage du cuir. Labellisée « Entreprise du patrimoine vivant », cette maison est spécialisée dans la fabrication de cuirs d’exception, notamment de chèvre et de veau.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, ce lieu unique ouvre exceptionnellement ses portes pour une visite commentée gratuite. La réservation est obligatoire et le nombre de places est limité. Attention : le lieu n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Samedi 19 septembre 2026 de 9h à 12h. Départ des visites à 9h et à 10h30. Inscription obligatoire sur la billetterie du site de l’Office de Tourisme de Castres Mazamet.

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