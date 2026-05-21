Visite guidée : Mission 4026 !, Musée du Jouet, Colmar

Informations pratiques

Visite guidée : Mission 4026 ! 21 octobre et 16 décembre Musée du Jouet Haut-Rhin

2€+billet d’entrée au musée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-21T14:00:00+02:00 – 2026-10-21T14:45:00+02:00

Fin : 2026-12-16T14:00:00+01:00 – 2026-12-16T14:45:00+01:00

Si nous faisions un bon de 2000 ans dans le futur ? Avec l’exposition temporaire « 4026 – Des jouets éternels ? », découvrez les technologies imaginées pour les jouets du futur et l’étonnante persistance de certains jeux encore bien connus. Au fil de la visite, découvrez des jouets anciens, imaginez une version alternative futuriste en fonction de scénarios de science-fiction.

Musée du Jouet 40 rue Vauban 68000 Colmar Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est 0389419310 https://www.museejouet.com/fr/ https://www.facebook.com/museedujouet.colmar;https://www.instagram.com/museejouetcolmar/ [{« type »: « email », « value »: « contact.museejouet@colmar.fr »}] Sur trois niveaux et avec plus de 1000 jouets exposés, le Musée du Jouet propose une vaste collection de jouets du 19ème siècle à nos jours. Ouvert depuis 1993 et aménagé dans un ancien cinéma de quartier, le musée accueille petits et grands pour une visite ludique et thématique, des jouets qui ont marqué notre enfance.

Des tables de jeux, des consoles ainsi que des jeux de société grand format, sont mises à disposition. Tous les ans, le musée met en avant dans un espace entièrement scénarisé, une exposition temporaire qui regroupe une sélection de jouets autours d’une thématique dédiée. Janvier à Novembre 10h-17h sauf les mardis (fermeture) Juillet-Août et Décembre tous les jours 10h-18h Pendant les petites vacances scolaires des trois zones françaises tous les jours 10h-18h Ouvert les mardis des marchés de Noël. Fermeture : 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 25 décembre

Au fil de la visite, découvrez des jouets anciens, imaginez une version alternative futuriste en fonction de scénarios de science-fiction. jouets anciens jouets du futur

J.Birling-Ville de Colmar