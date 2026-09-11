Visite guidée : Montluçon 1939 – 1945, Montluçon Tourisme, Montluçon
samedi 19 septembre 2026 · Montluçon Tourisme · Montluçon
Informations pratiques
Visite guidée : Montluçon 1939 – 1945 19 et 20 septembre Montluçon Tourisme Allier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Découvrez le contexte et l’histoire de la ville à travers cette visite guidée qui vous mènera sur les traces de la Résistance locale.
Montluçon Tourisme 67 ter Boulevard de Courtais 03100 Montluçon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 05 11 44 http://www.montlucon-tourisme.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.montlucon-tourisme.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0470051144 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@montlucon-tourisme.fr »}]
Découvrez le contexte et l’histoire de la ville à travers cette visite guidée qui vous mènera sur les traces de la Résistance locale.
©Montluçon Tourisme
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