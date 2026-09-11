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Visite guidée : Montluçon 1939 – 1945, Montluçon Tourisme, Montluçon

samedi 19 septembre 2026 · Montluçon Tourisme · Montluçon

Visite guidée : Montluçon 1939 – 1945, Montluçon Tourisme, Montluçon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Montluçon Tourisme
Adresse
67 ter Boulevard de Courtais 03100 Montluçon
Ville
03100 Montluçon
Département
Allier

Visite guidée : Montluçon 1939 – 1945 19 et 20 septembre Montluçon Tourisme Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Découvrez le contexte et l’histoire de la ville à travers cette visite guidée qui vous mènera sur les traces de la Résistance locale.

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Découvrez le contexte et l’histoire de la ville à travers cette visite guidée qui vous mènera sur les traces de la Résistance locale.

©Montluçon Tourisme

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