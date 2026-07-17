Visite guidée : Montluçon au féminin, Montluçon Tourisme, Montluçon

Informations pratiques

Visite guidée : Montluçon au féminin 19 et 20 septembre Montluçon Tourisme Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Vous souhaitez en savoir davantage sur les parcours des femmes qui ont marqué notre territoire grâce à plusieurs anecdotes ? Suivez notre guide pour une visite vous permettant de découvrir Montluçon autrement.

Découvrez les histoires originales de plusieurs personnages féminins de différentes époques entre artistes, femmes engagées ou figures de la résistance.

Durée 1h15 environ

Montluçon Tourisme 67 ter Boulevard de Courtais 03100 Montluçon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 05 11 44 http://www.montlucon-tourisme.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.montlucon-tourisme.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0470051144 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@montlucon-tourisme.fr »}]

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©Ministère de la Culture