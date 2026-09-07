Visite guidée : « Moulin de Cugarel », Office de tourisme, Castelnaudary

Informations pratiques

Visite guidée : « Moulin de Cugarel » Samedi 19 septembre, 10h30 Office de tourisme Aude

Gratuit. Limité à 25 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Perché sur les hauteurs de Castelnaudary, le moulin de Cugarel est le dernier survivant des 32 moulins à vent qui animaient autrefois le Lauragais.

Ce remarquable moulin du XVIIe siècle, avec sa toiture en bois tournante et son mécanisme d’origine encore en fonctionnement, vous plonge au cœur des traditions meunières. En franchissant sa porte, découvrez les secrets de la fabrication de la farine et le savoir-faire des meuniers d’autrefois. Depuis son esplanade, profitez également d’un magnifique panorama sur la plaine du Lauragais.

Sur inscription préalable obligatoire auprès de l’Office de tourisme.

Rendez-vous devant l’Office de tourisme.

Office de tourisme Place de la République, 11400 Castelnaudary Castelnaudary 11400 Aude Occitanie 04 68 23 05 73 https://www.castelnaudary-tourisme.com/ https://www.facebook.com/castelnaudarytourisme/;https://www.instagram.com/castelnaudarytourisme/ Parking gratuit sur place.

Perché sur les hauteurs de Castelnaudary, le Moulin de Cugarel est le dernier survivant des 32 moulins à vent qui faisaient jadis tourner la vie du Lauragais.

©Coline Avargues