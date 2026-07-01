Visite guidée : muse à nu, conférence d’un.e guide à poil, Musée des Beaux-arts, Rouen

Informations pratiques

Visite guidée : muse à nu, conférence d’un.e guide à poil Dimanche 20 septembre, 16h30 Musée des Beaux-arts Seine-Maritime

Durée 1h, contremarque à retirer à l’accueil du musée le jour même, public adulte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

A barbe et talons, votre guide Jill Delatour vous invite pour une visite de musée un peu spéciale. Ici, les tableaux prennent vie, s’effeuillent et racontent leurs secrets. Chaque œuvre devient prétexte à s’interroger : pourquoi tant de femmes nues peintes par des hommes ? Et où sont passées les femmes artistes ?

Une conférence guidée décalée et subversive, une performance déshabillée pour questionner nos regards sur les corps féminins.

Public adulte

En partenariat avec H/F Normandie

Musée des Beaux-arts Esplanade Marcel Duchamp, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie 0235712840 https://mbarouen.fr https://www.facebook.com/rmmrouen/?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/rmm_rouen/?hl=fr L’une des plus prestigieuses collections publiques de France qui réunit peintures, sculptures, dessins et objets d’art de toutes écoles, du XVe siècle à nos jours. Ensemble exceptionnel de peintures du XVIIe siècle. La première collection impressionniste de France hors de Paris. Le groupe de Puteaux ; L’abstraction. Cabinet d’arts graphiques riche de quelque huit mille feuilles, bénéficiant d’une réputation internationale. Entrée PMR par le 26 bis rue Lecanuet, dispositif Virtuoz pour les personnes porteuses d’handicap visuel disponible à l’accueil, sac de confort pour les personnes ayant un trouble du spectre autistique disponible à l’accueil.

A barbe et talons, votre guide Jill Delatour vous invite pour une visite de musée un peu spéciale. Ici, les tableaux prennent vie, s’effeuillent et racontent leurs secrets. Chaque œuvre devient à : ?…

©Chloé Avice