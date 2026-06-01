Visite guidée, Muséum d’histoire naturelle et de préhistoire, Nîmes

Visite guidée 13 et 14 juin Muséum d’histoire naturelle et de préhistoire Gard

Inclus dans le billet d’entrée du muséum, tarif réduit 3€, gratuit pour les moins de 18 ans. Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T15:30:00+02:00 – 2026-06-14T16:30:00+02:00

Visites guidées de l’exposition temporaire « Eau, l’expo » suivie des collections permanentes de Préhistoire du Museum.

Muséum d’histoire naturelle et de préhistoire 13 Boulevard Amiral Courbet, 30000 Nîmes, France Nîmes 30000 Feuchères Gard Occitanie +33466767345 https://www.nimes.fr/que-faire-a-nimes/culture/les-musees-le-planetarium/museum-dhistoire-naturelle-et-de-prehistoire Accès direct via le Tram-bus ligne 1 : arrêt Courbet.

Visites guidées de l’exposition temporaire « Eau, l’expo » suivie des collections permanentes de Préhistoire du Museum.

© Hervé Deanjean- Ville de Nîmes