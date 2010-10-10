Visite guidée nocturne dans les tours du château Angoulême jeudi 9 juillet 2026.

Angoulême

Visite guidée nocturne dans les tours du château

Angoulême Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 21:30:00

fin : 2026-07-16 22:30:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-18 2026-08-25

La balade nocturne vous entraine dans un château dont il reste deux tours pour évoquer deux reines d’exception. Isabelle Taillefer, reine d’Angleterre et marguerite d’Angoulême, reine de Navarre.



Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme.

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Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 16 84 info@angouleme-tourisme.com

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English :

This evening tour takes you inside a castle where two towers remain, evoking the memory of two exceptional queens. Isabelle Taillefer, Queen of England, and Marguerite d’Angoulême, Queen of Navarre.

Reservations are required through the tourist office.

L’événement Visite guidée nocturne dans les tours du château Angoulême a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême