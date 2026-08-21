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Visite guidée « Nocturnes de l’hôtel de ville », Hôtel de ville de Moulins, Moulins

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de ville de Moulins · Moulins

Visite guidée « Nocturnes de l’hôtel de ville », Hôtel de ville de Moulins, Moulins

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Hôtel de ville de Moulins
Adresse
12 place de l'hôtel de ville, 03000 Moulins, Allier, AuvergneRhône-Alpes
Ville
03000 Moulins
Département
Allier

Visite guidée « Nocturnes de l’hôtel de ville » Samedi 19 septembre, 18h00 Hôtel de ville de Moulins Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

FOCUS THÉMATIQUE : PATRIMOINE ET ARCHITECTURE
Patrimoine en péril, raviver, résister, réimaginer.
Nocturnes de l’hôtel de ville
Seconde édition des Nocturnes de l’hôtel de ville !
Flanez dans l’hôtel de ville toute la soirée en regardant les expositions photographiques, en écoutant une animation musicale entrecoupée de visites guidées, en découvrant un atelier pour enfants…

Hôtel de ville de Moulins 12 place de l’hôtel de ville, 03000 Moulins, Allier, AuvergneRhône-Alpes Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 48 01 36 http://www.ville-moulins.fr Hôtel de ville néo-classique construit par Agnéty.
FOCUS THÉMATIQUE : PATRIMOINE ET ARCHITECTURE

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