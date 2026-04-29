Visite guidée Oiseaux, plantes et libellules du marais de Tasdon Place des Britanniques La Rochelle

La Rochelle

Visite guidée Oiseaux, plantes et libellules du marais de Tasdon

Place des Britanniques Place de l’église Saint-Nicolas La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 18:00:00

fin : 2026-06-03 20:30:00

Date(s) :

2026-06-03

Venez découvrir les oiseaux du marais de Tasdon, c’est le temps des parades amoureuses et des premiers vols des demoiselles…

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Place des Britanniques Place de l’église Saint-Nicolas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 12 44 espace.nature@lpo.fr

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English :

Come and discover the birds of the Tasdon marsh. It’s the time of love parades and the first flights of the damselflies…

L’événement Visite guidée Oiseaux, plantes et libellules du marais de Tasdon La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-29 par Nous La Rochelle