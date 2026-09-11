Visite guidée par la directrice et son équipe, Studio Raspail, Paris

Informations pratiques

Visite guidée par la directrice et son équipe Samedi 19 septembre, 10h00 Studio Raspail Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Venez découvrir le Studio Raspail, salle de spectacles du 14ème arrondissement de Paris, inscrit au titre des Monuments Historiques en 1986 et qui vient juste de réouvrir au grand public après une importante campagne de travaux.

Cette rénovation exceptionnelle a été conduite dans le respect de l’esprit de sa première propriétaire Héléna Rubinstein.

Cette femme pionnière de la cosmétique acquit en 1927, avec son mari, un terrain au 216 boulevard Raspail et y réalisa un projet ambitieux : accueillir ses amis artistes dans de spacieux appartements-ateliers et créer au rez-de-chaussée un petit théâtre des Américains à Paris.

Après avoir été une salle de cinéma d’avant garde pendant de nombreuses années, le Studio Raspail renait aujourd’hui en tant que salle de théâtre, de musique et de conférences. Tous les genres et tous les styles y sont invités.

C’est une salle unique dans Paris par son design et par sa beauté singulière, entièrement fidèle à la fête des arts de l’entre deux guerres dont l’ancien quartier Montparnasse fut l’épicentre.

Studio Raspail 216 boulevard Raspail 75014 Paris Paris 75014 Quartier du Montparnasse Paris Île-de-France

Visite guidée par la directrice et son équipe

©Olivier Méaux