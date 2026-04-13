Visite guidée par la paysagiste Clotilde Duvoux sur le thème « la vue, les plantes, du décor à la biodiversité », Parc et jardins du château du Troncq, Le Troncq

Visite guidée par la paysagiste Clotilde Duvoux sur le thème « la vue, les plantes, du décor à la biodiversité » Dimanche 7 juin, 16h00 Parc et jardins du château du Troncq Eure

Durée 1h, 30 pers. max, possibilité d’une seconde visite à 17h selon affluence.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Visite guidée par la paysagiste du parc Clotilde Duvoux

La vue est le sens principal par lequel on découvre un lieu. La paysagiste vous expliquera comment le parc a été restauré et renouvelé par des scènes qui accompagnent la promenade. Elle parlera des plantes, de leurs usages, de la création des ambiances, des bons gestes de jardinage… de la biodiversité.

Parc et jardins du château du Troncq 476 Rue Nicolas le Cordier, 27110 Le Troncq, France Le Troncq 27110 Eure Normandie http://www.chateaudutroncq.com

Visite guidée par la paysagiste du parc Clotilde Duvoux

© Clotilde Duvoux