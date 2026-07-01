Visite guidée par les élèves de l’école Gambetta, école Gambetta, Roubaix
samedi 19 septembre 2026 · école Gambetta · Roubaix
Informations pratiques
Visite guidée par les élèves de l’école Gambetta Samedi 19 septembre, 09h30, 10h30 école Gambetta Nord
Maximum 15 personnes par visites.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
L’école Gambetta est fondée en 1913 dans un ancien hôtel particulier de la Grande Rue, alors annexe du lycée Turgot de Tourcoing. Quelques années plus tard, entre 1923 et 1927, un nouveau bâtiment, signé de l’architecte Albert Bührer, est construit sur le boulevard Gambetta. Dos à dos, les deux édifices sont reliés par une cour intérieure. Aujourd’hui école maternelle et primaire, le site conserve les traces de son histoire et de son architecture d’origine.
L’école propose une visite à deux voix, avec une guide-conférencière et les élèves de CM2.
école Gambetta 173 boulevard Gambetta, Roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.lilletourism.com/journees-europeennes-patrimoine.html »}]
L’école Gambetta est fondée en 1913 dans un ancien hôtel particulier de la Grande Rue, alors annexe du lycée Turgot de Tourcoing. Quelques années plus tard, entre 1923 et 1927, un nouveau bâtiment, à…
©Arnaud Masselot
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