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Visite guidée par les élèves de l’école Gambetta, école Gambetta, Roubaix

samedi 19 septembre 2026 · école Gambetta · Roubaix

Visite guidée par les élèves de l’école Gambetta, école Gambetta, Roubaix

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
école Gambetta
Adresse
173 boulevard Gambetta, Roubaix
Ville
59100 Roubaix
Département
Nord
Tarif
Maximum 15 personnes par visites.

Visite guidée par les élèves de l’école Gambetta Samedi 19 septembre, 09h30, 10h30 école Gambetta Nord

Maximum 15 personnes par visites.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

L’école Gambetta est fondée en 1913 dans un ancien hôtel particulier de la Grande Rue, alors annexe du lycée Turgot de Tourcoing. Quelques années plus tard, entre 1923 et 1927, un nouveau bâtiment, signé de l’architecte Albert Bührer, est construit sur le boulevard Gambetta. Dos à dos, les deux édifices sont reliés par une cour intérieure. Aujourd’hui école maternelle et primaire, le site conserve les traces de son histoire et de son architecture d’origine.
L’école propose une visite à deux voix, avec une guide-conférencière et les élèves de CM2.

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L’école Gambetta est fondée en 1913 dans un ancien hôtel particulier de la Grande Rue, alors annexe du lycée Turgot de Tourcoing. Quelques années plus tard, entre 1923 et 1927, un nouveau bâtiment, à…

©Arnaud Masselot

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