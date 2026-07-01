Visite guidée par un magistrat, Hôtel Pommeret – Chambre régionale des comptes, Orléans

Informations pratiques

Visite guidée par un magistrat Samedi 19 septembre, 10h00, 13h30 Hôtel Pommeret – Chambre régionale des comptes Loiret

20 personnes toutes les heures

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Visite guidée par un magistrat : présentation de la CRC, des métiers des juridictions financières, et des parties du bâtiment classé présentant un intérêt culturel et architectural.

Hôtel Pommeret – Chambre régionale des comptes 15 rue d’Escures 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 78 96 00 http://www.ccomptes.fr/ Hôtel Pommeret, siège de la Chambre régionale des comptes du Centre-Val de Loire. Pièces ayant conservé les boiseries d’époque et leur charpente d’origine. L’hôtel particulier est composé d’un corps de logis principal précédé d’une cour pavée fermée avec deux ailes en retour. Ses façades sont en brique et pierre de taille ; sa toiture, en ardoise de Trélazé.

Visite guidée par un magistrat : présentation de la CRC, des métiers des juridictions financières, et des parties du bâtiment classé présentant un intérêt culturel et architectural.

©crc