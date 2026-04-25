Visite guidée : Parc de La Villette Station de métro Porte de Pantin Paris

Après la fermeture des abattoirs de La Villette en 1974, un vaste projet de reconversion du site a été lancé. L’architecture des différents bâtiments, conservés et réhabilités pour certains et bâtis plus récemment pour d’autres, nous met directement en lien avec la fonction passée et la vocation présente de ce coin de Paris. Cette déambulation de la station porte de Pantin à la station Porte de la Villette à travers le parc nous permettra aussi de découvrir les œuvres d’architectes de renom comme Christian de Portzamparc ou encore Jean Nouvel.

Conférencière Pauline Cabrol.

Cette déambulation de la station porte de Pantin à la station Porte de la Villette à travers le parc nous permettra de découvrir les vestiges des anciens abattoirs et aussi de découvrir les œuvres d’architectes de renom comme Christian de Portzamparc ou encore Jean Nouvel.

Le mercredi 17 juin 2026

de 14h30 à 16h30

payant

Tarif : 18€

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-17T17:30:00+02:00

fin : 2026-06-17T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-17T14:30:00+02:00_2026-06-17T16:30:00+02:00

Station de métro Porte de Pantin avenue Jean Jaurès 75019 Métro : Ligne 5 – sortie 1 « avenue Jean Jaurès »Paris

https://www.agedordefrance.fr +33153246740 agedor@agedordefrance.com



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